Зеленский не подтвердил удар ракетами ATACMS по Брянской области

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев действительно получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь РФ, однако не подтвердил факт применения американских ракет ATACMS при атаке на Брянскую область.

"Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", – приводит РИА Новости слова украинского лидера.

ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. По данным Минобороны России, пять ракет были сбиты и еще одна повреждена. Фрагменты последней упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар, который был своевременно ликвидирован.

Генштаб украинской армии также не подтвердил первое применение ATACMS для удара по территории России. В ведомстве заявили, что не владеют такой информацией.

ООН выразила обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине после удара ATACMS по российскому региону, а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту атаку сигналом того, что Запад желает эскалации.