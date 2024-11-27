Песков анонсировал присутствие иностранных журналистов на прямой линии Путина

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Зарубежные СМИ приедут на прямую линию Владимира Путина, которая состоится в декабре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что Россия продолжит взаимодействовать с иностранными журналистами, несмотря на решение немецких властей по закрытию корпункта Первого канала.

"Самое глупое, что мы можем сделать, – это прекратить сотрудничать даже с теми, кто проявляет интерес к нам и кто хочет получать информацию из первых уст", – заявил Песков.

О решении Германии закрыть немецкое бюро Первого канала стало известно 27 ноября. В связи с этим было объявлено, что журналисты Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ в первой половине декабря.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила о высылке двух журналистов медиагруппы ARD в ответ на закрытие бюро. Однако она подчеркнула, что РФ готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников медиагруппы после возобновления деятельности корпункта в Берлине.

