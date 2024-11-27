МИД Германии опроверг закрытие корпункта Первого канала

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Власти Германии не принимали мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине. Аккредитованные российские журналисты могут продолжать работу, заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

"Российские утверждения не соответствуют правде. Правительство не закрывало бюро этого канала. Русские журналисты могут, как и прежде, свободно и беспрепятственно вещать в Германии", – цитирует Вагнера РИА Новости.

Он также добавил, что санкции распространяются лишь на вещание в Евросоюзе, которое запрещено для ряда СМИ, а не на работу в принципе. По мнению Вагнера, ситуация с бюро Первого канала может быть связана с законными положениями по нахождению в стране.

Как подчеркнул дипломат, в МИД страны осуждают меры по ответной высылке журналистов ARD. При этом присутствующий на брифинге представитель МВД страны также не смог сообщить никаких подробностей о высылке российских журналистов.

О решении Германии закрыть немецкое бюро Первого канала стало известно 27 ноября. В связи с этим было объявлено, что журналисты Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ в первой половине декабря.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила о высылке двух журналистов медиагруппы ARD в ответ на закрытие бюро. Однако она подчеркнула, что РФ готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников медиагруппы после возобновления деятельности корпункта в Берлине.