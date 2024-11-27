Захарова: Москва ответит на закрытие немецкого бюро Первого канала

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Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, сообщили в эфире телеканала.

Сотрудникам корпункта в Берлине предписано уехать из страны.

"В первой половине декабря Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ", – сказал журналист Иван Благой, добавив, что соответствующий документ они уже получили от немецких властей.

При этом на данные меры последуют ответные действия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сегодня будут объявлены ответные меры", – приводит ТАСС слова дипломата.

Между тем в начале сентября Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Под американские рестрикции также попали главный редактор Маргарита Симоньян и ряд топ-менеджеров телеканала.

Позже компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня". Поводом для этого послужили введенные Штатами санкции.