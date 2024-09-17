NBC: корпорация Meta заблокировала аккаунты RT и "Россия сегодня" на своих платформах

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Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня" из-за новых американских санкций, передает телеканал NBC News.

"После тщательного анализа мы расширили наши шаги против государственных российских СМИ. "Россия сегодня", RT и относящиеся к ним структуры заблокированы в наших приложениях глобально за действия по иностранному вмешательству", – заявили в компании.

Американский Минфин 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, главного редактора Маргариты Симоньян и некоторых топ-менеджеров телеканала. Позже США, Великобритания и Канада решили запустить "дипломатическую кампанию" против RT.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции против журналистов РФ информационной террористической атакой. Она также заявила, что действия США в отношении российских СМИ не останутся без ответа.