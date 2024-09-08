Захарова: Россия будет чувствительно отвечать на санкции против российских журналистов

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Ответы Москвы на санкции против российских журналистов будут чувствительными. Об этом на полях Восточного экономического форума в интервью ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя последние американские санкции, она назвала сложившуюся ситуацию уникальной, но не как форму давления на журналистов РФ или акт русофобии со стороны США, а в той плоскости, что принятые ограничения Штатов не были даже окончательно опубликованы американскими властями и сами операторы внутри страны "до конца не очень понимают, что от них хотят".

Дипломат отметила, что часть списков была процитирована, еще часть, по заявлениям властей США, вообще не будет опубликована. Она предположила, что Соединенные Штаты понимают, что Россия будет отвечать.

Ранее американский Минфин ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, главного редактора Маргариты Симоньян и некоторых топ-менеджеров телеканала RT. Более того, объявлено о вознаграждении до 10 миллионов долларов за сведения, касающиеся иностранного вмешательства в американские выборы. Штаты ввели ограничения против 10 лиц и двух организаций по обвинению в якобы враждебном влиянии на выборы.

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев назвал все обвинения США в адрес российской прессы смехотворными. По его словам, у Соединенных Штатов нет фактов, только домыслы и предположения. Поверить в обвинения в адрес российских СМИ может "только самый глупый зритель", подчеркнул парламентарий.