Минфин США ввел санкции против RT и Симоньян

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Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly и главного редактора Маргариты Симоньян. Об этом сообщила пресс-служба американского министерства финансов.

Новые санкции США затронули и других топ-менеджеров RT. Среди фигурантов списка также Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Елена Афанасьева, Александр Неженцев, Константин Калашников, Андрей Кияшко, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Владимир Табак.

Кроме того, американские власти предъявили обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и отмывания средств двум сотрудникам телеканала RT, о чем заявил министр юстиции США Меррик Гарленд, выступая в связи с введением санкций в отношении руководства RT.

"Сегодня утром прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обнародовала обвинения в адрес базирующихся в России сотрудников RT Константина Калашникова и Елены Афанасьевой", – цитирует его ТАСС.

Помимо этого, объявлено о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США. Штаты ввели ограничения против 10 лиц и 2 организаций по обвинению в якобы враждебном влиянии на выборы.

В свою очередь, Симоньян прокомментировала введение рестрикций.

"Тю. Проснулись", – написала она в своем телеграм-канале.

23 августа США ввели санкции против 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, включая Азию, Европу и Ближний Восток. Под ограничения подпали люди и компании, которые создавали товары и услуги, позволяющие России поддерживать военные действия и обходить санкции.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), в свою очередь, ввело санкции против российских финансово-технологических компаний для ограничения использования Россией доступа к международной финансовой системе, уточняется в заявлении министерства.

В реестр физлиц были внесены 34 россиянина, включая сына министра обороны РФ Павла Белоусова и гендиректора РКЦ "Прогресс" Дмитрия Баранова. Более того, США ввели санкции против 46 китайских компаний и одного гражданина Китая.