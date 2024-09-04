04 сентября, 20:42Политика
Минфин США ввел санкции против RT и Симоньян
Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин
Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly и главного редактора Маргариты Симоньян. Об этом сообщила пресс-служба американского министерства финансов.
Новые санкции США затронули и других топ-менеджеров RT. Среди фигурантов списка также Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Елена Афанасьева, Александр Неженцев, Константин Калашников, Андрей Кияшко, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Владимир Табак.
Кроме того, американские власти предъявили обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и отмывания средств двум сотрудникам телеканала RT, о чем заявил министр юстиции США Меррик Гарленд, выступая в связи с введением санкций в отношении руководства RT.
"Сегодня утром прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обнародовала обвинения в адрес базирующихся в России сотрудников RT Константина Калашникова и Елены Афанасьевой", – цитирует его ТАСС.
Помимо этого, объявлено о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США. Штаты ввели ограничения против 10 лиц и 2 организаций по обвинению в якобы враждебном влиянии на выборы.
В свою очередь, Симоньян прокомментировала введение рестрикций.
"Тю. Проснулись", – написала она в своем телеграм-канале.
23 августа США ввели санкции против 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, включая Азию, Европу и Ближний Восток. Под ограничения подпали люди и компании, которые создавали товары и услуги, позволяющие России поддерживать военные действия и обходить санкции.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), в свою очередь, ввело санкции против российских финансово-технологических компаний для ограничения использования Россией доступа к международной финансовой системе, уточняется в заявлении министерства.
В реестр физлиц были внесены 34 россиянина, включая сына министра обороны РФ Павла Белоусова и гендиректора РКЦ "Прогресс" Дмитрия Баранова. Более того, США ввели санкции против 46 китайских компаний и одного гражданина Китая.
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