Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России

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Швейцария присоединилась к ряду ограничений, предусмотренных в рамках 14-го пакета антироссийских санкций ЕС. Об этом сказано в заявлении правительства данной страны, опубликованном на сайте.

Из заявления властей следует, что принятые Швейцарией поправки вступят в силу 27 августа. Новые меры предусматривают уточнение запретов в отношении российских алмазов и продление сроков предоставления исключений в отношении вывода инвестиций из РФ.

В середине июля Швейцария расширила санкции против России, включив в список 69 физических и 47 юридических лиц. Помимо этого, министерство экономики, образования и науки Швейцарии запретило четыре СМИ – Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета" – из-за пропагандистских и дезинформационных кампаний РФ.

В конце июня ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций, в который вошли также ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Согласно опубликованному заявлению, ЕС запретит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов СПГ – "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ".

Помимо этого, 14-й пакет антироссийских санкций ввел ограничения в отношении еще 116 физических и юридических лиц, которые якобы "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

