Минфин США внес изменения в санкции против физлиц и организаций из РФ

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США внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из России, добавив предупреждение об угрозе вторичных санкций за сделки с ними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского Минфина.

Отныне раздел 11 исполнительного указа 14 024 дает разрешение министру финансов США при обсуждении с госсекретарем вводить вторичные ограничения против третьих лиц в случае операций от имени или в интересах подсанкционных граждан РФ и организаций.

Соединенные Штаты 12 июня ввели новые антироссийские санкции в отношении 300 физических и юридических лиц из РФ, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке. Среди них – свыше 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая. Госдеп и Минфин Штатов ввели данные ограничения за якобы помощь России в спецоперации на Украине.