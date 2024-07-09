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Швейцария расширила санкции против России, включив в список 69 физических и 47 юридических лиц, сообщается на сайте правительства страны.

Помимо этого, министерство экономики, образования и науки Швейцарии запретило четыре СМИ: Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета" – из-за пропагандистских и дезинформационных кампаний РФ. Однако запрет на вещание в стране на эти СМИ не распространяется.

12 июня США ввели новые антироссийские санкции в отношении 300 физических и юридических лиц из РФ, Азии, Ближнего Востока, Европы и Африки. Среди них – свыше 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая. Госдеп и Минфин Штатов ввели данные ограничения за якобы помощь России в спецоперации на Украине.

Позже ЕС расширил санкции против России по Украине, добавив в список два физических лица и четыре организации.

Под ограничения подпали крупнейший российский оператор железнодорожных перевозок "Трансконтейнер" и его директор Михаил Концерев. Санкции ввели и против фирмы "Титул" и ее владельца Дмитрия Белоглазова, а также АО "Илиадис" и "Распериа Трейдинг Лимитед".