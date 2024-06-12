Bloomberg: новые санкции США затронут поставки чипов в Россию

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Власти США в рамках новых санкций против РФ хотят запретить поставлять в Россию полупроводниковые чипы, производимые за пределами США, но при помощи американских технологий. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Предполагается, что Белый дом объявит о новых ограничительных мерах 12 июня. В черный список планируется внести в том числе восемь компаний, базирующихся в Гонконге, которые якобы поставляют чипы в РФ. Под санкции также попадут организации, которые, по мнению США, обеспечивают товарами авиационный сектор РФ.

Помимо этого, Штаты планируют расширить ограничительные меры в отношении корпоративного программного обеспечения в России. Как заявляется, это может привести к тому, что оно перестанет обновляться.

По словам обозревателей издания, если ранее антироссийские санкции касались в основном продукции, произведенной на территории США, то главной целью новых санкций станут китайские предприятия.

Так, как рассказал источник агентства, поставщики из третьих стран будут иметь право на запрос лицензии на продолжение продаж, если их продукция не применяется в оборонно-промышленном комплексе РФ. Отмечается, что за нарушение санкционного режима предусматривается уголовная ответственность.

Ранее СМИ сообщали о том, что Евросоюз предложил ввести санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", которая занимается перевозками нефти.

До этого официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что новые санкции США против РФ будут призваны усилить давление на военно-промышленный комплекс (ВПК) России.