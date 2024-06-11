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11 июня, 23:30

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Белый дом: новые санкции США затронут предприятия ВПК России

Новые американские санкции будут призваны усилить давление на российский ВПК

Фото: 123RF/designer491

Новые санкции США против РФ будут призваны усилить давление на военно-промышленный комплекс (ВПК) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Белого дома Джона Кирби.

Вместе с тем он отказался сообщать какие-либо дополнительные детали касательно ограничительных мер, а также конкретные сроки их введения.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия на фоне западных санкций сохраняет за собой роль одного из ключевых участников мировой торговли. Глава государства подчеркнул, что РФ активно работает над развитием логистики и географии сотрудничества.

До этого СМИ писали о том, что Вашингтон готов предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит санкции против РФ на неопределенный срок.

Ограничения против РФ превышают все вместе взятые санкции против других стран – Мишустин

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Сюжет: Санкции
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