Белый дом: новые санкции США затронут предприятия ВПК России

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Новые санкции США против РФ будут призваны усилить давление на военно-промышленный комплекс (ВПК) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Белого дома Джона Кирби.

Вместе с тем он отказался сообщать какие-либо дополнительные детали касательно ограничительных мер, а также конкретные сроки их введения.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия на фоне западных санкций сохраняет за собой роль одного из ключевых участников мировой торговли. Глава государства подчеркнул, что РФ активно работает над развитием логистики и географии сотрудничества.

До этого СМИ писали о том, что Вашингтон готов предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит санкции против РФ на неопределенный срок.