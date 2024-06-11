Омбудсмен Минеева: санкции после пандемии показались бизнесу "цветочками"

11 июня, 13:09Экономика
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После пандемии коронавируса санкционное давление показалось бизнесу "цветочками". Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявила уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.
Омбудсмен отметила, что пандемия негативно сказалась на сфере бизнеса – многим предпринимателям пришлось прекратить деятельность. Однако сейчас в столице наблюдается рост предпринимательской активности. По словам Минеевой, скоро число бизнесменов в городе приблизится к миллиону.
"Понятно, что все у нас не будет импортозамещено, тем не менее стараться надо. И, действительно, многое получается", – сказала правозащитница.
Она рассказала, что российские дизайнеры начали работать с отечественными производителями текстиля. Это позволило снизить объем закупок материалов в Китае и других странах. Подобный принцип начали применять в каждой отрасли, уточнила Минеева.
Ранее СМИ сообщали, что зарубежные производители электроники, прекратившие поставки и отказавшиеся от рекламы в РФ в 2022 году, нарастили рекламную активность в России в 2023 году. Среди таких брендов оказались Samsung, Acer, Honor и Xiaomi. Между тем в Samsung отказались комментировать данную информацию, сообщив только, что поставки в Россию не осуществляются.
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