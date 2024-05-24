Собянин упростил порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичное правительство упростило порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам, которые вкладывают деньги в проекты предпринимателей. Сергей Собянин подписал соответствующее постановление, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В материале отметили, что в последнее время город стал крупнейшим рынком венчурных инвестиций в РФ и одним из важных центров венчурного финансирования в Европе. Но в условиях санкций начинающие предприниматели потеряли доступ к зарубежным венчурным фондам.

В таких условиях стратегическую значимость показали российские бизнес-ангелы. В 2023 году на сделки с их участием в Москве пришлось 27,5% объема венчурных инвестиций в столице, что в 5,4 раза больше, чем в 2022-м. Всего в прошлом году на бизнес-ангелов пришлось свыше 42,6% всех трансакций.

Пример инвестиций российских бизнес-ангелов – стартап "Дживио". Он получил финансирование на разработку программного продукта JVO – комплексной платформы управления бизнесом на маркетплейсах с использованием искусственного интеллекта.

Еще один пример – IT-компания "Нетеджис". Это разработчик технологии облачного интернета, которая обеспечивает гарантированный доступ к сети путем объединения нескольких провайдеров в одном канале. В случае сбоя в работе одного из провайдеров связь не теряется, что критически важно для платежных терминалов, банкоматов и других объектов инфраструктуры.

Программа поддержки венчурных инвестиций в столице позволяет частным лицам, выступающим в роли бизнес-ангелов, компенсировать до 50% суммы инвестиций, но не более размера НДФЛ, уплаченного на последние три года. Максимальный размер гранта – 10 миллионов рублей.

Помимо этого, расширение финансовой поддержки бизнес-ангелов поможет привлечь дополнительные средства в технологический сектор московской экономики. Компенсацию смогут получить и инвесторы, вкладывающие деньги через посредника.

Также в два раза увеличена максимальная доля инвестора в уставном капитале стартапа. Она должна составлять не менее 1 и не более 30%, в то время как раньше она не могла превышать 15%.

Ранее стало известно, что Москва помогает городским производствам модернизировать оборудование и за счет этого увеличивать свою эффективность. В этом году одобрены 46 заявок на приобретение станков и получение грантов на развитие деятельности производственных компаний. Общая сумма поддержки – более 133 миллионов рублей.