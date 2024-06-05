FT: США предоставят Киеву кредит на 50 млрд долларов при продлении санкций ЕС

Фото: depositphotos/JaneUK

Вашингтон готов предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит санкции против РФ на неопределенный срок. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на дискуссионный документ ЕС.

По информации журналистов, предложение США изложено в документе, который будет рассматриваться во время виртуальной встречи министров финансов Евросоюза 5 июня.

В документе также отмечается, что еще предстоит определить точные детали кредита: процентная ставка, срок его погашения, напрямую он будет предоставлен или через посредника и прочее.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти в ближайшие недели объявят о новой военной помощи для Украины.

До этого стало известно, что сенат Швейцарии отклонил инициативу о выделении чрезвычайной дополнительной помощи Украине в размере 5,6 миллиарда долларов и 11,1 миллиарда долларов на нужды армии.