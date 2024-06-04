Пентагон заключил контракт на производство РСЗО HIMARS на 1,9 млрд долларов

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Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму около 1,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американского ведомства.

Крайний срок исполнения заказа – 31 мая 2028 года. Финансирование и площадка работ будут определяться в соответствии с деталями каждого конкретного заказа.

Ранее сенат Швейцарии отклонил инициативу о выделении чрезвычайной дополнительной помощи Украине в размере 5,6 миллиарда долларов и 11,1 миллиарда долларов на нужды армии.

До этого премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что правительство страны обсуждает возможность поставки на Украину зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.