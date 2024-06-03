Euronews: Румыния обсуждает возможность поставки Украине ЗРК Patriot

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Власти Румынии обсуждают возможность поставки на Украину зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом премьер-министр страны Марчел Чолаку сообщил в интервью телеканалу Euronews.

По его словам, окончательное решение о передаче комплекса примет Высший совет национальной обороны. На данный момент члены совета проводят консультации с экспертами.

При этом ранее премьер Румынии заявил, что его страна не вступит ни в какую в войну. Он также выразил уверенность, что Россия также не нападет на его страну, так как не совершала целенаправленных нападений на Румынии ранее.

До этого Минобороны ФРГ сообщило, что двенадцать стран собираются поддержать инициативу Германии по укреплению ПВО Украины. К ФРГ присоединились Бельгия, Канада, Дания, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Великобритания, Бельгия, Литва, Румыния, Испания и Латвия.