Премьер Румынии заявил, что его страна не вступит ни в какую в войну

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Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что его страну не получится вовлечь в какую-либо войну. Его слова передает РИА Новости.

"Мы члены НАТО, давайте закончим со спекуляциями. Румыния – безопасная страна, она не вступит ни в какую войну, нет никаких рисков", – сказал он в ответ на предложение бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога, касающегося задействования системы ПВО на территории стран альянса – Польши и Румынии для помощи Украине.

Политик также выразил уверенность, что Россия также не нападет на его страну, так как не совершала целенаправленных нападений на Румынии ранее.

До этого Минобороны ФРГ сообщило, что двенадцать стран собираются поддержать инициативу Германии по укреплению ПВО Украины. Так, Бельгия, Канада, Дания, Нидерланды и Норвегия хотят помочь в финансовом плане. США, Франция, Великобритания, Бельгия, Литва, Румыния и Испания окажут помощь поставками техники и ракет. Кроме того, к инициативе присоединится и Латвия.