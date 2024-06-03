Рябков: РФ предостерегает США от совершения ошибок с фатальными последствиями

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Россия предостерегает Соединенные Штаты от совершения ошибок, которые могут повлечь фатальные последствия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Комментируя разрешение президента США Джо Байдена Киеву атаковать американским оружием прифронтовые регионы РФ в районе Харькова в рамках контрбатарейной борьбы, он указал, что Штаты недооценивают серьезность отпора, который могут получить. Рябков напомнил, что Владимир Путин не раз высказывался по этой теме.

Замглавы МИД РФ призвал всех деятелей потратить определенное время, чтобы изучить то, что было сказано Путиным в том числе на пресс-конференции по итогам переговоров в Ташкенте. По его словам, глава государства сделал значительное заявление, к которому нужно относиться максимально серьезно.

Отвечая на вопрос об ударах Киева по российским системам предупреждения о ракетном нападении, Рябков сказал, что Украина не первый раз попыталась нарушить нормальное функционирование звеньев военной организации РФ. С его слов, "эти поползновения" будут пресекаться, а ответы России могут быть асимметричными.

Кроме того, политик отметил, что позиция США "максимально безответственна". По его мнению, Штаты выписали индульгенцию Киеву на любые преступления и ничего не делают, чтобы пресечь опасные провокационные шаги "своих подопечных". Он добавил, что "для США это тоже не бесплатно и последствия они почувствуют".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден понимает все последствия от разрешения Киеву бить американским оружием по российской территории. По его словам, Украина запросила ограниченное разрешение на использование вооружений Штатов против угроз через границу и лидер США одобрил это. Как писали СМИ, Вашингтон санкционировал использование ракетных систем GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийских систем в Харьковской области.