Постпред США при НАТО: Украина должна сама принимать решение о ведении боевых действий

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Вашингтон считает, что Киев должен сам принимать решение о ведении боевых действий. Так постпред США при НАТО Джулианн Смит прокомментировала ограничения на применение поставленного оружия.

"У меня сегодня нет свежих новостей по вопросу об использовании американских вооружений для ударов по российской территории. <...> Наша политика, как вы слышали, как заявляли мои коллеги в Вашингтоне, в том числе ранее сегодня, остается прежней", – передает ТАСС ее слова.

Политик напомнила, что американский госсекретарь Энтони Блинкен уже не раз говорил о том, что решение остается за Украиной.

Снятие ограничений на использование западного оружия Киевом ранее поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Говоря о поставках западного оружия Украине, он заявил, что союзники должны сами решать, на каких условиях это делать.

До этого власти Польши приняли решение не ограничивать использование Украиной их вооружения для ударов по территории РФ. Варшава запланировала отправку 45-го пакета военной помощи для Украины. При этом общий объем вложений в Украину за последние годы составил примерно 3,75–5 миллиардов долларов.

