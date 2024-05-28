Госдеп вновь высказался против ударов ВСУ американским оружием по РФ

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Вашингтон не меняет свою позицию о запрете на использование Украиной оружия из США для ударов вглубь территории РФ. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

"Что касается нашей политики, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары за пределами украинских границ", – приводит его слова РИА Новости.

Таким образом Миллер прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить подобные действия. Представитель госдепа добавил, что, несмотря на данную позицию, у Киева "нет лучшей поддержки, чем США".

Снятие ограничений на использование западного оружия Киевом ранее поддержал генсек НАТО. Говоря о поставках западного оружия Украине, он заявил, что союзники должны сами решать, на каких условиях это делать. Столтенберг уверен, что Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Помимо этого, идею поддержал глава дипмиссии ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что удары будут считаться законными, если будут наноситься пропорционально.

