Лавров: разговоры об ударах по РФ американским оружием отражают безысходность

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Разговоры об ударах оружием США по территории РФ показывают безысходность и агонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели", – подчеркнул он.

По словам главы ведомства, РФ показала Западу, что не станет мириться с попытками применения Украины в качестве угрозы безопасности и механизма уничтожения всего русского на исторических землях. Лавров уточнил, что после этого Запад начал принимать решение о поставках оружия для ВСУ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакое вооружение Запада, поставляемое Киеву, не сможет переломить ход спецоперации на Украине. РФ достигнет всех поставленных целей, сказал он.

До этого группа конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву использовать оружие США для ударов по территории РФ. По их мнению, США сковывают ВСУ своими ограничениями.

