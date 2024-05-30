WP: США обеспокоены ударами ВСУ по радарам ракетного предупреждения в РФ

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Соединенные Штаты Америки обеспокоены ударами Вооруженных сил Украины по российским радиолокационным станциям (РЛС). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

По данным издание, Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) взяло на себя ответственность за атаки на РЛС. При этом опасения Вашингтона уже переданы Киеву. Собеседник газеты из США заявил, что РФ не использует пораженные объекты в ходе конфликта с Украиной.

Осведомленный источник газеты заявил, что США не намерены применять ядерное оружие против России. Однако не ясно, как РФ отнесется к тому, что ее сдерживающие возможности становятся мишенью, а РЛС подвергаются атаке, дополнил американский чиновник.

Согласно российской ядерной доктрине, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, может стать условием применения РФ ядерного оружия.

До этого средства противовоздушной обороны России уничтожили пять беспилотников ВСУ над территорией Краснодарского края 30 мая около 07:00. Из-за действий киевского режима оказалась повреждена трансформаторная подстанция. В нее попали обломки от сбитого беспилотника Украины. При этом в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят опасности для туристических поездок в Краснодарский край на фоне обстрелов со стороны ВСУ. Турпоток на Кубань сейчас весьма высокий, дополнил он.