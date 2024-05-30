Трансформаторная подстанция на Кубани повреждена после атаки ВСУ

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Трансформаторная подстанция повреждена после падения обломков от сбитого украинского БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сказано в пресс-службе регионального оперштаба.

Сейчас на месте задействованы оперативные службы, которые осуществляют оценку нанесенного ущерба оборудованию. При этом в сообщении уточнили, что никто в результате атаки ВСУ не пострадал.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские военные впервые с начала проведения спецоперации атаковали Геленджик, нанеся удар по гражданским объектам. По его словам, системы противовоздушной обороны успешно отразили все атаки дронов. В результате никто не пострадал.

Геленджик находится на побережье Черного моря восточнее Анапы и Новороссийска. Расстояние до границы с Украиной достигает примерно 500 километров.

