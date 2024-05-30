30 мая, 08:02Происшествия
Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Краснодарским краем
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Средства ПВО России уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Краснодарского края. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным оборонного ведомства, попытка террористической атаки со стороны Украины пресечена около 07:00. Украинская армия применила БПЛА самолетного типа.
Ранее сообщалось, что силы ПВО РФ за ночь сбили над Азовским морем восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и перехватили над Черным морем у побережья Крымского полуострова восемь беспилотников. Как указали в МО РФ, также были ликвидированы два безэкипажных катера, которые направились в сторону Крыма.
До этого стало известно, что ПВО уничтожила за ночь три украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской и Курской областями. По данным Минобороны РФ, один дрон сбит над Курской областью, еще два – над Белгородской областью.
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