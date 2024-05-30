Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Краснодарским краем

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Средства ПВО России уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Краснодарского края. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным оборонного ведомства, попытка террористической атаки со стороны Украины пресечена около 07:00. Украинская армия применила БПЛА самолетного типа.

Ранее сообщалось, что силы ПВО РФ за ночь сбили над Азовским морем восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и перехватили над Черным морем у побережья Крымского полуострова восемь беспилотников. Как указали в МО РФ, также были ликвидированы два безэкипажных катера, которые направились в сторону Крыма.

До этого стало известно, что ПВО уничтожила за ночь три украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской и Курской областями. По данным Минобороны РФ, один дрон сбит над Курской областью, еще два – над Белгородской областью.

