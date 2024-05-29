29 мая, 11:53Политика
Авиация РФ уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Морская авиация РФ уничтожила два украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, которые приближались к Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, атаку удалось пресечь в 11:00 по московскому времени.
Накануне силы ПВО сбили ракету "Нептун" над Херсонской областью. Обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал.
До этого над Белгородской и Курской областями ВС РФ уничтожили за ночь три беспилотника ВСУ. В оборонном ведомстве указали, что БПЛА были самолетного типа.
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