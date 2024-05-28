Сальдо: силы ПВО сбили ракету "Нептун" над Новоалексеевкой

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Силы ПВО сбили над поселком городского типа Новоалексеевка в Херсонской области ракету "Нептун", которая летела в сторону Крыма. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал", – информировал он.

Сальдо добавил, что системы ПВО по-прежнему находятся в режиме боевой готовности.

Ранее в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области нашли подвалы, заваленные телами украинских военных. При этом сейчас, по словам Сальдо, село защищено от украинских военных. На левом берегу реки прячутся только измученные голодом солдаты ВСУ.

