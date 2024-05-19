19 мая, 10:56Происшествия
Человек погиб при атаке дрона ВСУ по микроавтобусу в херсонском селе Раденск
Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"
Человек погиб в результате атаки украинского беспилотника по микроавтобусу в херсонском селе Раденск. Глава региона Владимир Сальдо рассказал о происшествии в телеграм-канале.
"Украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники. В результате взрыва один человек погиб, много раненых", – говорится в его публикации.
Губернатор подчеркнул, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее в Скадовске из-за атаки украинских военных был разрушен индивидуальный жилой дом. В пресс-службе главы региона уточнили, что удары наносили из РСЗО HIMARS. По данным регионального Минздрава, общее число пострадавших достигло 15 человек.
До этого Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области, в результате чего погибли два человека.
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