Человек погиб при атаке дрона ВСУ по микроавтобусу в херсонском селе Раденск

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Человек погиб в результате атаки украинского беспилотника по микроавтобусу в херсонском селе Раденск. Глава региона Владимир Сальдо рассказал о происшествии в телеграм-канале.

"Украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники. В результате взрыва один человек погиб, много раненых", – говорится в его публикации.

Губернатор подчеркнул, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Скадовске из-за атаки украинских военных был разрушен индивидуальный жилой дом. В пресс-службе главы региона уточнили, что удары наносили из РСЗО HIMARS. По данным регионального Минздрава, общее число пострадавших достигло 15 человек.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области, в результате чего погибли два человека.

