Женщина погибла в результате обстрела брянского села Зернова со стороны ВСУ

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Украинские войска подвергли обстрелу брянское село Зерново. В результате вражеской атаки погибла женщина. Глава региона Александр Богомаз рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Обстрел ведется целенаправленно по мирным жителям. К сожалению, в результате очередного обстрела погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана материальная помощь", – говорится в его публикации.

Губернатор уточнил, что обследовать поврежденные объекты можно будет после разрешения спецслужб.

Ранее сообщалось о гибели женщины при атаке дрона на автобус в Брянской области. Раненная в Курковичах мирная жительница скончалась в больнице.

Позднее Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Местные власти уточнили, что удар был нанесен из минометов.

