17 мая, 16:40Происшествия
Женщина погибла в результате обстрела брянского села Зернова со стороны ВСУ
Фото: 123RF/semiglass
Украинские войска подвергли обстрелу брянское село Зерново. В результате вражеской атаки погибла женщина. Глава региона Александр Богомаз рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"Обстрел ведется целенаправленно по мирным жителям. К сожалению, в результате очередного обстрела погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана материальная помощь", – говорится в его публикации.
Губернатор уточнил, что обследовать поврежденные объекты можно будет после разрешения спецслужб.
Ранее сообщалось о гибели женщины при атаке дрона на автобус в Брянской области. Раненная в Курковичах мирная жительница скончалась в больнице.
Позднее Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Местные власти уточнили, что удар был нанесен из минометов.
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