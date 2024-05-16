Силы ПВО уничтожили беспилотник над Почепским районом Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом силами ПВО министерства обороны РФ", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений, и выразил благодарность подразделениям ПВО.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО сработала в Севастополе вечером 15 мая, были сбиты несколько воздушных целей.

В Минобороны уточнили, что ПВО сбила над Крымом 5 ракет ATACMS.