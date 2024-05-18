Число пострадавших при обстреле Скадовска со стороны ВСУ достигло 15

Фото: телеграм-канал "Главное в Херсоне и области"

Общее число пострадавших при обстреле города Скадовска Херсонской области из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло 15. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.

Как рассказал глава ведомства Артыш Сат, одному человеку помощь оказали на месте, 14 раненых доставили в Скадовскую больницу, из которых 10 пациентам медпомощь оказывается амбулаторно. Также 4 пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы, добавил он.

Утром 18 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале написал, что в Скадовске из-за атаки украинских военных был разрушен индивидуальный жилой дом. В пресс-службе главы региона уточнили, что удары наносили из РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли брянское село Зерново. В результате атаки погибла женщина. Губернатор региона Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибшей и сказал, что семье окажут материальную помощь.