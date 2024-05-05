Российские десантники сбили беспилотник Warmate над Херсонской областью

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Российские десантники группировки войск "Днепр" ликвидировали в небе над Херсонской областью ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Warmate. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, десантники РФ, несущие службу на левобережье Херсонской области, во время боевого дежурства обнаружили и уничтожили из 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23-2 ударный БПЛА самолетного типа – барражирующий боеприпас Warmate польского производства.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе из стрелкового оружия вблизи хутора Олешня Суджанского райна сбили девять украинских дронов. Еще несколько беспилотников там подавили средствами РЭБ.

Также, добавил он, украинские БПЛА уничтожили около населенных пунктов Гордеевка, Гоголевка, Коренево, Суджи, Горналь, Городище, Теткино и Сергеевка.