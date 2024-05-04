04 мая, 12:52Происшествия
ВСУ атаковали дронами-камикадзе медико-санитарную часть в Энергодаре
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе медико-санитарную часть Энергодара, в котором располагается Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), сообщает ТАСС.
В результате никто не пострадал. По самой станции прилетов не было.
По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, майские праздники проходят напряженно.
Утром Вооруженные силы Украины атаковали село Вергилевка и поселок Красное в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. В результате их падения с последующей детонацией никто не пострадал.
Между тем, в Вергилевке были выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. В Красном поврежден инфраструктурный объект связи.
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