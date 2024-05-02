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02 мая, 16:55

Происшествия

ПВО сбила четвертый за день украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны сбили четвертый за день украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.

Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ пресекли около 15:10.

До этого в течение дня ПВО перехватила три украинских дрона над Белгородской областью, о чем также сообщало министерство.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.

Пять беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, по одному – над территорией Курской и Белгородской областей, два уничтожены над территорией Ростовской области и три – над территорией Краснодарского края.

До этого ВСУ предприняли попытку атаки Крыма с помощью ракет. Минобороны РФ отчиталось, что ВС России сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

Войска ПВО РФ уничтожили свыше 30 тыс средств воздушного нападения со стороны ВСУ

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