Курский губернатор Старовойт: девять украинских дронов сбили в регионе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Девять украинских дронов ликвидировали в Курской области. Глава региона Роман Старовойт рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Девять дронов сбиты из стрелкового оружия вблизи хутора Олешня Суджанского района. Еще несколько беспилотников здесь были подавлены средствами РЭБ", – уточняется в его публикации.

Так, БПЛА были уничтожены вблизи населенных пунктов Гордеевка, Гоголевка, Коренево, Суджи, Горналь, Городище, Теткино и Сергеевка.

Ранее силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали в ночь на 2 мая 12 дронов ВСУ над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областей и Краснодарским краем.

В результате атаки украинского дрона в Курской области были повреждены линии электропередачи, из-за чего поселок Поныри остался без света.

