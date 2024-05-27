Средства ПВО за ночь сбили и перехватили 12 БПЛА над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 12 беспилотников над регионами РФ, в том числе над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве указали, что БПЛА были самолетного типа. Так, один беспилотник сбили над Брянской областью, один – над Белгородской, четыре – над Краснодарским краем. Еще шесть дронов уничтожили и перехватили над Орловской областью.

Ранее сообщалось, что дрон упал под Орском в Оренбургской области. Как рассказали в региональном правительстве, в результате происшествия гражданские объекты не пострадали, угрозы местным жителям не было.

До этого стало известно, что два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в Севском и Брасовском районах Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На место прибыли оперативные и экстренные службы.