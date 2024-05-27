РИА Новости: беспилотник упал под Орском

27 мая, 07:26Происшествия
Фото: министерство обороны РФ
Беспилотник упал под Орском в Оренбургской области. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве региона.
По словам собеседника агентства, гражданские объекты не пострадали, также не было угрозы местным жителям.
Ранее сообщалось, что два украинских БПЛА уничтожили в Севском и Брасовском районах Брянской области. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
До этого глава Орловской области Андрей Клычков заявил о массированной атаке беспилотников на регион, в результате которой погиб водитель пожарной части. Еще три сотрудника служб получили повреждения различной степени тяжести.
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