РИА Новости: беспилотник упал под Орском

Фото: министерство обороны РФ

Беспилотник упал под Орском в Оренбургской области. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве региона.

По словам собеседника агентства, гражданские объекты не пострадали, также не было угрозы местным жителям.

Ранее сообщалось, что два украинских БПЛА уничтожили в Севском и Брасовском районах Брянской области. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

До этого глава Орловской области Андрей Клычков заявил о массированной атаке беспилотников на регион, в результате которой погиб водитель пожарной части. Еще три сотрудника служб получили повреждения различной степени тяжести.