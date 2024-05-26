Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брасовском районе Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Брасовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия уже работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 мая средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа в Рыльском и Курчатовском районах Курской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ поселка Октябрьский при помощи РСЗО погибли два человека. Еще десять граждан получили различные ранения.