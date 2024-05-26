26 мая, 07:18Происшествия
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брасовском районе Брянской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Брасовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия уже работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 мая средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа в Рыльском и Курчатовском районах Курской области.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ поселка Октябрьский при помощи РСЗО погибли два человека. Еще десять граждан получили различные ранения.
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