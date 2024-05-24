Средства ПВО сбили 3 ракеты ATACMS над Крымом и 2 дрона в Белгородской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 24 мая уничтожили несколько украинских ракет и беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что три ракеты ATACMS были уничтожены над Крымом, два беспилотника самолетного типа сбили над территорией Белгородской области.

Кроме того, морская авиация РФ за ночь уничтожила три украинских морских беспилотника в Черном море, которые следовали в сторону Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о двух погибших в результате ракетной атаки украинских войск по территории полуострова в Симферопольском районе.

До этого женщина погибла в результате детонации украинского дрона в Белгородской области. Система ПВО РФ смогла сбить беспилотник ВСУ над селом Красный Восток, однако он рухнул на второй этаж частного жилого дома и по итогу сдетонировал.