Семь украинских беспилотников было уничтожено в Курской области за ночь

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В ночь на 26 мая средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа в Рыльском и Курчатовском районах Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он призвал местных жителей не трогать обломки БПЛА при их обнаружении и не подходить к ним. Лучше всего сообщить о находке по телефону 112, напомнил Смирнов.

Врио губернатора также сообщил об отмене опасности атаки БПЛА на территории области.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", а также 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области при помощи РСЗО, в результате чего погибли два человека и 10 пострадали.