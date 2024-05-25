Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани

Фото: телеграм-канал "Военный осведомитель"

Киев нанес удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, сообщил сенатор от Запорожской области, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

По его словам, есть повреждения. Рогозин считает, что ответственность за это лежит на США, которые являются "заказчиками этого грандиозного преступления". Как отметил сенатор, учитывая вовлеченность Штатов в конфликт и "тотальный контроль" за военным планированием Киева, версию о том, что Вашингтон не знал о планах удара по системе противоракетной обороны России, можно отбросить.

Рогозин назвал пострадавший объект ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами. Он заявил, что Вашингтону придется ответить за случившееся.

"Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав", – заключил сенатор.

В мае украинские БПЛА атаковали Туапсе. Из-за падения беспилотника началось возгорание на территории НПЗ.

В Оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что службы начали тушить огонь и позже смогли локализовать возгорание. Еще позднее пожар на заводе был ликвидирован.

Также повреждения зафиксировали на Славянском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки беспилотника. Специалисты выявили уязвимости в обороноспособности предприятия.