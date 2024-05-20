Повреждения зафиксировали на Славянском НПЗ на Кубани после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Повреждения зафиксировали на Славянском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки беспилотника. В настоящее время устанавливается причиненный ущерб, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуарда Труднева.

Он отметил, что специалисты выявили уязвимости в обороноспособности предприятия. Они планируют провести работу для их устранения.

"Только что провели планерку по обороне нашего завода. Есть дыры в обороноспособности, мы учли и будем над этим работать", – добавил Труднев.

Славянский НПЗ попал под атаку БПЛА 19 мая. В результате случившегося на территории предприятия специалисты не зафиксировали возгораний.

До этого украинские БПЛА атаковали Туапсе. Из-за падения беспилотника началось возгорание на территории НПЗ.

В Оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что службы начали тушить огонь и позже смогли локализовать возгорание. Еще позднее пожар на заводе был ликвидирован.

