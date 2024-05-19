Возгораний на Славянском НПЗ на Кубани после атаки БПЛА нет

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На территории Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае не зафиксированы возгорания после атаки БПЛА. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

До этого украинские БПЛА атаковали Туапсе. Из-за падения беспилотника началось возгорание на территории НПЗ.

В Оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что службы начали тушить огонь и позже смогли локализовать возгорание. В тот же день, 17 мая, пожар на заводе был ликвидирован.