19 мая, 11:24Происшествия
Возгораний на Славянском НПЗ на Кубани после атаки БПЛА нет
Фото: телеграм-канал Baza
На территории Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае не зафиксированы возгорания после атаки БПЛА. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
До этого украинские БПЛА атаковали Туапсе. Из-за падения беспилотника началось возгорание на территории НПЗ.
В Оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что службы начали тушить огонь и позже смогли локализовать возгорание. В тот же день, 17 мая, пожар на заводе был ликвидирован.
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