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17 мая, 09:33

Происшествия

Пожар на НПЗ в Туапсе ликвидирован

Фото: телеграм-канал Readovka

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе ликвидирован. Об этом сообщила администрация Туапсинского района со ссылкой на информацию Ситуационного центра в телеграм-канале.

Сведения о жертвах и пострадавших не поступали.

О пожаре стало известно рано утром 17 мая. Украинские военные атаковали Туапсе с помощью БПЛА, из-за падения которого началось возгорание на территории НПЗ.

Как рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края, оперативные службы начали тушить огонь и позже смогли локализовать возгорание. Тогда предварительно сообщалось, что пострадавших нет.

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