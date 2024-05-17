Украинские БПЛА атаковали Туапсе

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Украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края сообщает РИА Новости.

"Киевским режимом совершена попытка террористической атаки с использованием два БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе", – указано в сообщении.

В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы уже приступили к его тушению и сумели локализовать пожар. В оперштабе уточнили, что согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Вечером 10 мая украинские военные обстреляли нефтебазу в Ровеньках, где впоследствии произошел пожар. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ нанесли удар с помощью американских снарядов ATACMS с кассетными боеприпасами. Изначально сообщалось о трех погибших и еще восьми пострадавших, но затем количество погибших выросло до 4.

Возгорание спустя время удалось потушить. Следственный комитет России заявил, что займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки.

