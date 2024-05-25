25 мая, 19:37Происшествия
Два человека погибли в результате обстрела ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области при помощи РСЗО, в результате чего погибли два человека и 10 пострадали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, погибшие получили множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Глава области уточнил, что среди пострадавших есть 8-летний ребенок.
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"У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в лечебные учреждения города Белгорода, необходимая медицинская помощь оказывается", – написал Гладков.
Как отметил губернатор, в результате прямого попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме. Еще в 21 домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
Оперативные службы работают на месте ЧП.
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Ранее женщина погибла в результате детонации украинского дрона в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, система ПВО РФ смогла сбить беспилотник ВСУ над селом Красный Восток, однако он рухнул на второй этаж частного жилого дома и по итогу сдетонировал.
В МО РФ заявили, что ВСУ вели обстрел Белгородской области из поселка Плетеневка