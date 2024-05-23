МО РФ: силы ПВО сбили 38 воздушных целей над Белгородской областью за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшую ночь над Белгородской областью сбили 38 украинских воздушных целей. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на данные Минобороны РФ.

В числе ликвидированных объектов оказались 3 и 32 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха" и "Вампир", а также 3 беспилотника.

Ранее об атаке на регион сообщил его губернатор Вячеслав Гладков. Снарядами оказались повреждены некоторые объекты, а также загорелась сухая трава. О пострадавших не сообщалось.

До этого один человек села в Белгородской области погиб при обстреле со стороны ВСУ. Погибший мужчина получил серьезные множественные осколочные ранения, а пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами ног, ссадинами лица и рук.

