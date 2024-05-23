Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: Министерство обороны РФ

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Предварительно, при атаке ВСУ никто не пострадал. В Белгороде в результате попаданий снарядов выявили повреждения на территории двух детских лагерей. В одном из них оказалась повреждена хозпостройка, в другом – поле на стадионе. Кроме того, произошло возгорание сухой травы на площади в 50 "квадратов".

В Белгородском районе были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы в трех частных домах в селе Таврове. Также на территории двух частных домов осколками посечены кровли гаражей и один автомобиль.

В поселке Дубовое была пробита кровля одного из частных жилых домов.

Гладков добавил, что на местах работают все оперативные службы. Более подробная информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар при помощи дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. В результате ЧП никто не пострадал. Также удары ВСУ не привели к разрушениям.

До этого один человек погиб и еще один пострадал при обстреле ВСУ села Беленькое в Белгородской области. По словам Гладкова, пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами ног, ссадинами лица и рук.