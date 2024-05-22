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22 мая, 06:45

Происшествия

Средства ПВО уничтожили беспилотник в Дзержинском районе Калужской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на территории Дзержинского района Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что БПЛА был сбит в ночь на 22 мая. По предварительным данным главы области, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте происшествия уже работает оперативная группа.

Ранее силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над городом Старый Оскол в Белгородской области. При падении осколков БПЛА в двух частных домах были посечены фасады, а также поврежден один автомобиль.

До этого в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.

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