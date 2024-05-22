Беспилотник уничтожен над Старым Осколом в Белгородской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа над городом Старый Оскол в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате произошедшего никто не пострадал. При падении осколков БПЛА в двух частных домах были посечены фасады, а также поврежден один автомобиль.

Гладков добавил, что все оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее ночью на всей территории Белгородской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Через некоторое время режим угрозы отменили.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области.